Les athlètes tricolores savent désormais comment ils seront habillés dans moins de 200 jours. Les tenues de l’équipe de France confectionnées par le Coq sportif pour l’entraînement, déambuler au village olympique et monter sur les podiums des JO de Paris-2024, ont été dévoilées mardi soir au siège du Comité olympique sportif français (CNOSF).

Plus de 1.100 modèles pour habiller près de 800 athlètes, dans 63 disciplines olympiques et paralympiques : le défi est de taille pour le Coq sportif, équipementier de l’équipe de France de 1924 à 1972, et qui a décroché l’appel d’offres en mars 2020.

Un clin d’œil à l’équipe de France de 1924

Ces tenues, dont 80 % seront entièrement fabriquées à l’usine historique basée à Romilly-sur-seine dans l’Aube, ont été dessinées par le styliste Stéphane Ashpool, avec « la mixité comme ligne directrice » et un clin d’œil à celles de l’équipe de France de 1924, a indiqué une cadre de la marque.

« Blanc cassé » pour la tenue podium, a précisé le styliste mardi soir, en introduisant le défilé d’athlètes au siège du comité olympique français, conclu par Yannick Noah et ponctué de démonstrations de breaking entraînantes. Quelque 150.000 pièces sont conçues stricto sensu pour l’Equipe de France, près de 220.000 pour les salariés du comité d’organisation et les officiels. Au total, près d’1,3 million de pièces doivent être fabriquées, comprenant la commercialisation.

Portugal et Maroc pour le reste de la production

A partir du mois de février, l’usine de Romilly-sur-Seine tournera donc à plein pour les JO, avec une partie de la production au Maroc et une autre au Portugal. Chaque athlète recevra une valise personnalisée contenant les tenues mais aussi trois paires de chaussures, a précisé l’équipementier.

Seules quatre fédérations (athlétisme, football, basket et handball) se passeront des tenues du Coq sportif, et conserveront leur équipementier habituel. Pour la cérémonie d’ouverture des JO, l’habillement des sportifs et sportives sera réalisé par Berluti dans le cadre du partenariat avec LVMH.