On ne peut pas dire que l’actualité autour des Jeux olympiques de Paris 2024 soit ultra positive ces derniers mois. Le billets hors de prix, les sans-abri qu’on déplace en région, les travailleurs illégaux sur les chantiers, les étudiantes et étudiants priés de quitter leur logement universitaire pour faire place nette… sans compter évidemment le coût financier et écologique des JO. Tout est là pour rendre les Jeux olympiques et paralympiques impopulaires, et d’ailleurs ils ne sont plus très loin de l’être : 41 % des Françaises et des Français sont contre, d’après un récent sondage, en hausse de 18 points en deux ans.

Sauf que vous, vous êtes pour les JO. Vous aimez le sport et vous étiez super content en 2017 quand Paris a gagné. Depuis, vous avez un peu la victoire honteuse. Car si vous êtes pour les Jeux à Paris, eh bien le fait que l’évènement soit abordable à tous, ne fasse pas trop de tort aux plus précaires et écologiquement pas trop lourd, ça compte aussi. Bref, vous êtes tiraillés, racontez-nous.









Vivez-vous avec une sorte de JOphilie honteuse ? Comment faites-vous pour concilier votre envie de Jeux et vos principes ? Avez-vous du mal avec les critiques des JO de vos proches ? Fermez-vous les yeux sur les désagréments causés par l’organisation des Jeux olympiques ? Est-ce que vous tentez de convaincre les réfractaires ? Vous pouvez témoigner en remplissant le questionnaire ci-dessous, vos contributions serviront à la rédaction d’un article.