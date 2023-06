« La France n’est pas mieux que le Qatar ». Alors que le pays du Golfe, qui a organisé la Coupe du monde de foot en 2022 a été largement décrié pour l’exploitation de travailleur sans papiers avant et durant la compétition, ainsi que pour le taux de mortalité particulièrement élevé sur ses chantiers, la France pourrait faire face aux mêmes critiques. D’après une information de Franceinfo, dix ouvriers assignent Spie Batignolles, Vinci, Eiffage et GCC, ainsi que huit de leurs sous-traitants, devant le tribunal des prud’hommes de Bobigny (Seine-Saint-Denis). L’audience est programmée pour le début du mois d’octobre.

Sur Franceinfo, cette dizaine de travailleurs sans papiers, qui ont depuis été régularisés, accuse leurs différents employeurs de ne leur avoir rédigé aucun contrat de travail, ni fiche de paie, ni octroyer congés payés et heures supplémentaires. « Tout le monde savait que je n’avais pas de papiers. Et c’est Spie Batignolles qui commande sur le chantier, partage Moussa, l’un des travailleurs. « Un jour, j’avais mal au genou. J’ai demandé à mon patron si je pouvais prendre un ou deux jours de repos. Il m’a dit : "Si tu n’es pas là lundi, tu prends tes affaires". J’ai dû continuer à travailler malgré la souffrance. »

Une audience en octobre

Les quatre géants du BTP, Vinci, Eiffage, Spie Batignolles et GCC sont sur le banc des accusés comme donneurs d’ordre des chantiers sur lesquels travaillaient ces ouvriers, originaires du Mali ou de République démocratique du Congo et vivant en France depuis plusieurs années. « On nous avait promis des chantiers des JO exemplaires, rappelle Richard Bloch, de la CGT sur Franceinfo. Finalement c’est pire qu’ailleurs, car il y a un impératif politique : il faut que les chantiers soient livrés en temps et en heure. Donc les sociétés mettent en œuvre tous les moyens légaux ou illégaux pour livrer dans les temps. » Pour le syndicat, quelque 100 salariés seraient dans cette situation, mais la Solidéo, la Société de livraison des ouvrages olympiques, parle de moins d’une centaine de cas repérés malgré 850 contrôles.

La présence de travailleurs sans papiers sur les chantiers des Jeux olympiques de 2024 n’est pas une nouveauté. Précédemment, un contrôle sur le village olympique avait déjà révélé cette pratique. A la suite du rapport de l’inspection du travail, le parquet de Bobigny avait ouvert une enquête pour « emploi d’étrangers sans titre » et « exécution en bande organisée d’un travail dissimulé ».