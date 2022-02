Samedi 5 février – Jour 1

Les Français au menu

C’est un relais qui nous avait apporté une immense joie il y a quatre ans, avec une médaille d’or au bout pour le quatuor Fourcade-Dorin-Desthieux-Bescond. Le relais mixte tricolore a été modifié de fond en comble depuis, puisqu’il est désormais composé de Quentin Fillon-Maillet-Emilien Jacquelin-Anaïs Chevalier-Julia Simon, mais les ambitions n’ont pas changé. Allez chercher une breloque et de préférence la plus belle, en matinée en France. A suivre également, Benjamin « Grospiron » Cavet, troisième des qualifs en ski de bosses et gros outsider pour la finale en début d’aprèm chez vous.

Pour qui la première médaille ?

Son nom avait été associé à une affaire rocambolesque à cause d’un contrôle positif aux stéroïdes en 2017. Tous les experts avaient accepté son explication –l’utilisation d’un baume à lèvre contenant du Trofofdermin –, mais elle avait quand même été suspendue et privée des JO 2018 pour « négligence ». Thérèse Johaug, multiple championne du monde de ski de fond, est l’immense favorite du skiathlon, première épreuve à décerner ses médailles. Mais la Norvégienne a été identifiée comme cas contact ces derniers jours et n’a pu débarquer en Chine que mercredi soir, sans à peine avoir le temps de s’entraîner en conditions réelles. Autant dire qu’une victoire signifierait une sacrée revanche sur la vie pour la jeune femme.

La star de la nuit

Mikaël Kingsbury va-t-il encore régner sur les bosses ? Les statistiques du Canadien de 29 ans donnent le tournis : champion olympique en 2018 et médaillé d’argent en 2014, neuf globes de cristal consécutifs de numéro 1 mondial, six titres de champion du monde et 69 victoires en Coupe du monde, fermez le ban. Seule une blessure aux vertèbres l’an passé a interrompu la carrière en météorite de l’asticot, qui compte bien rentrer un peu plus dans l’histoire de son sport à Pékin.

La vidéo à ne pas louper

Candide Thovex, multiple vainqueur des X Games, a pris sa retraite depuis longtemps. Mais il s’amuse encore comme un petit fou