Salut les Olympix ! Nous y sommes, les Jeux olympiques 2022. Les JO d’hiver de Pékin commencent officiellement aujourd’hui avec la cérémonie d’ouverture que nous allons suivre ensemble dans quelques minutes, même si les premières épreuves ont déjà commencé. Aujourd’hui, nous aurons les yeux rivés sur les drapeaux et délégations des différents pays, on espère évidemment un spectacle de qualité dans le respect des règles environnementales (rayer la mention perdue d’avance). On rappelle que les fiers porte-drapeaux français sont cette année Tessa Worley et Kevin Rolland, qui sont, comme vous vous en doutez, très heureux d’avoir ce privilège.

>> On se retrouve à 13h pour la cérémonie d’ouverture