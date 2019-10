Petr Cech avec son nouveau maillot de gardien de hockey. — Simon Dael/BPI/REX/SIPA

Deux penalties arrêtés. Peut-être n’a-t-il jamais eu l’occasion de s’en vanter lorsqu’il gardait encore les cages des cadors de Premier League. Dimanche, Petr Cech, ex-portier de Chelsea et Arsenal, a réussi ses débuts de reconversion en gardien… de hockey-sur-glace. A 37 ans, l’immense Tchèque (1m96), a tout simplement offert la victoire à son équipe des Guildford Phoenix (NIHL 2, 3e division britannique) en stoppant deux tirs au but au bout du suspense.

Petr Cech can do it all 🏒 ⚽️



He saved two crucial penalties for a shootout win! pic.twitter.com/YB7bv4veiS — ESPN FC (@ESPNFC) October 13, 2019

« C’était un rêve d’enfant pour moi de jouer un match de hockey-sur-glace, a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre. Je l’ai fait maintenant et personne ne peut me l’enlever. » Élu homme du match, l’ancien vainqueur de la Ligue des Champions (2012) a même attiré les foules, puisque 909 personnes (!) – non il ne manque pas de zéro – sont venues assister à sa première dans une cage plus petite que lui. Un record d’affluence pour le club de Phoenix qui pourrait bien avoir trouvé son attraction de l’année.