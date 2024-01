Une (grosse) victoire contre l’Allemagne et tout est oublié ? Presque. Après le match nul inquiétant face à la Suisse, l’équipe de France s’est rattrapée de la plus belle des manières en s’imposant chez le pays hôte de cet Euro, mardi soir (33-30), au terme d’un match maîtrisé. Alors qu’on leur promettait un enfer face aux 15.000 spectateurs de la Mannschaft, les coéquipiers de Nikola Karabatic, élu homme du match à presque 40 ans, ont rappelé qu’ils étaient là pour un objectif : un quatrième titre européen.

« Le contrat est rempli, a commenté le demi-centre Kentin Mahé. On a emmagasiné le maximum de points, c’était le but. Même après le match nul contre les Suisses, on est restés zen et sûrs de nous, même si on n’avait pas montré notre meilleur visage depuis le début de la préparation. On est réellement lancés, on a trouvé nos affinités. C’est le match qu’on a le mieux préparé car on savait que ce serait le plus décisif. »

« On n’a jamais perdu nos nerfs »

S’il ne s’agissait pas encore d’un match couperet, il était de ceux qui comptent avec deux précieux points à engranger en vue du tour principal. Le tirage a plutôt épargné les Bleus qui croiseront dans l’ordre la Croatie, l’Islande, l’Autriche et la Hongrie. Tandis que les poids lourds du hand européen se concentrent dans l’autre groupe : que ce soit les champions du monde danois, les tenants du titre suédois ou bien les Norvégiens.

« C’était un énorme match, on avait la pression, mais on a été capable de répondre, collectivement comme individuellement, a analysé Nikola Karabatic. On savait que ça n’allait pas se jouer que sur le handball, qu’il faudrait répondre au défi physique, avec en plus un public qui poussait fort derrière les Allemands. Mais on n’a jamais perdu nos nerfs, que ce soit quand ils ont commencé fort ou en milieu de seconde période quand ils reviennent. »

Nikola Karabatic (4 buts et 2 passes), aperçu guère plus de six minutes sur le terrain dimanche, a rappelé pourquoi Guillaume Gille continuait de lui accorder sa confiance. Et l’autre arrière gauche de la rotation, Elohim Prandi, son coéquipier au Paris Saint-Germain dit « le Bison », n’a pas dépareillé (4 buts) en alternant tirs surpuissants et une roucoulette qui a plié le match (32-29). Ça y est, l’aventure européenne est lancée.