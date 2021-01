Wesley Pardin va rentrer en France pour passer de nouveaux examens. — Anne-Christine POUJOULAT / POOL / AFP

Il était certes prévisible mais le coup n’en est pas moins dur. L’équipe de France a officialisé mardi soir le forfait de son gardien Wesley Pardin, auteur d’un premier match incroyable contre la Norvège en début de Mondial mais victime d’une grave blessure contre la Suisse lundi.

« Au premier examen effectué sur le banc de touche, nous avions une forte suspicion d’une rupture du ligament croisé antérieur ainsi qu’une lésion du ligament latéral interne, a expliqué le médecin des Bleus Pierre Sébastien. L’IRM réalisée aujourd’hui [mardi] au Caire, confirme la lésion du ligament interne ainsi qu’une lésion partielle du ligament antérieur mais je n’ai pas encore vu les images. Une nouvelle IRM devra être réalisée en France pour affiner le diagnostic, donc le traitement et le pronostic de reprise. »

Genty intègre le groupe, Desbonnet arrive en renfort

Le gardien du Pays d’Aix va rentrer en France pour effectuer des examens complémentaires. Il est remplacé dans le groupe de 16 par Yann Genty, la doublure de Vincent Gérard au Paris Saint-Germain déjà présente en Egypte puisqu’il faisait partie du groupe initial de 20 joueurs ayant fait le déplacement au Caire. Mais le staff tricolore a également décidé d’appeler le Nîmois Rémi Desbonnet en renfort.

« On espère bénéficier de sa présence le plus rapidement possible. Pour rentrer dans la bulle, il va devoir passer de nombreux obstacles mais on espère l’avoir dans quelques heures », a déclaré mardi soir le sélectionneur Guillaume Gille.