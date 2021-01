CORONAVIRUS C’est la troisième équipe qui déclare forfait après les Etats-Unis et la République Tchèque

Les Cap-Verdiens doivent quitter le Caire à cause de cas de Covid dans leurs rangs. — Anne-Christine POUJOULAT / AFP / POOL

Après les Etats-Unis et la République Tchèque, forfaits avant même le début du Mondial en Egypte à cause d’un nombre trop élevé de cas de Covid-19 dans leur rang, c’est au tour du Cap Vert de poser un arrêt maladie. La sélection cap-verdienne n’a en effet plus que neuf joueurs aptes après de nombreux cas positifs.

Il faut dire que la sélection de l’archipel atlantique était arrivée avec seulement onze joueurs au Caire – à titre de comparaison les Français sont au nombre de seize –, a joué un match face à la Hongrie (défaite 34-27) avant que deux joueurs supplémentaires ne soient testés positifs au coronavirus. Or, selon les règles édictées par l’IHF, il faut au moins dix joueurs pour pouvoir participer.