L'équpe de France de handball quitte l’Euro scandinave sur une victoire confortable sur la Bosnie, également éliminée avant la rencontre, 31-23. Un succès pour du beurre dans un match qu’il était néanmoins interdit de perdre. Les hommes de Didier Dinart vont pouvoir rejoindre Créteil et la Maison du handball, où ils se retrouveront pour un regroupement de crise avant de retourner dans leurs clubs respectifs. « On a prévu de se regrouper à Paris pour ne pas se dire au revoir à l’aéroport comme des sauvages. On a des choses à se dire, il faut pouvoir les entendre », a déclaré le sélectionneur Didier Dinart.

Quant à l’Euro qui vient déjà de se terminer pour les Français, c’était le dernier des anciens Luc Abalo et Michael Guigou, lequel quitte la Norvège avec « un sentiment de gâchis ». Mais cet échec n’a pas anéanti sa confiance avant le TQO. « On sera en France, on sera chez nous. On a de la qualité et on saura trouver les ressources nécessaires pour aller (à Tokyo) ».