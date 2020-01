Nikola Karabatic — Ole Martin Wold/AP/SIPA

Déçu, forcément, Nikola Karabatic après l’élimination de l’équipe de France de handball à l’Euro 2020 après une nouvelle défaite, cette fois contre le pays hôte (26-28). Pour lui c’est simple : se faire sortir au premier tour « n’est pas le résultat qu’on doit avoir quand on porte le maillot » de l’équipe de France.

« C’est très décevant de sortir comme ça. Ce soir on s’est battu, on y a cru pendant un moment, on a su ne pas perdre confiance dans un match très tendu des deux côtés. A la fin, comme contre le Portugal, quelques petits réglages, des mésententes collectives, des erreurs individuelles, moi le premier, nous ont coûté cher, ça ne pardonne pas contre le vice-champion du monde. On s’est habitué à des podiums et même quand on faisait une troisième place on parlait de compétition pas forcément réussie. C’est un gros point noir, mais on en a déjà eu avant des Jeux olympiques. »

🏆🤾♂️ Euro de Handball 2020

🎙️ Nikola Karabatic : "Là oui, on peut dire que c'est une crise."#HandAction pic.twitter.com/Nuj1OyV0Uk — Hand Action (@HandAction) January 12, 2020

Sauf que cette fois, les Français ne sont pas encore assurés d’aller aux JO. Il faudra avant ça gratter un des deux billets offerts par le TQO au printemps.