Deux tirages pour le prix d'un ce midi ! Bienvenue chez nous pour suivre le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence. On aurait aimé qu'il y ait plus de clubs français concernés mais la soirée d'hier a donc vu les éliminations de Rennes, Lens et Toulouse. Rageant pour les Lensois notamment, qui menaient 2-0 avant de se faire boulotter par les Allemands de Fribourg. Mais c'est comme ça, et il ne nous reste plus qu'à espérer que l'OM et le Losc nous offrent de belles épopées. Ca commence par le nom de leur futur adversaires, qu'on va découvrir à partir de midi.

