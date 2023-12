Des domaines où les hommes se tirent la bourre pour savoir qui est le plus précoce, il n’y en a pas 15.000. La catégorie plus jeune buteur français en Ligue des champions en fait partie, et elle semble traverser son âge d’or. Mercredi soir, à la 56e minute du match PSG-Dortmund, Warren Zaïre-Emery se hissait, à 17 ans et 280 jours, au sommet de ce classement en inscrivant le but égalisateur et accessoirement celui de la qualification en 8es de finale de C1.

Joie de très courte durée pour l’international français, qui venait de détrôner Karim Benzema (17 ans et 352 jours). Une grosse demi-heure plus tard, un autre Français, moins connu, venait le coiffer au poteau dans le temps additionnel du match opposant le Barça au Royal Antwerp.

En donnant la victoire au club belge (3-2) dans le temps additionnel d’une rencontre folle, George Ilenikhena est à son tour devenu le plus jeune buteur français de l’histoire de la Ligue des champions, à 17 ans et 119 jours. L’utilité de marquer aussi tard dans un match précédant la trêve européenne hivernale, c’est de pouvoir conserver ce titre honorifique pendant au moins deux gros mois. Habile.