Borussia Dortmund-PSG EN DIRECT : Paris avec Kolo Muani, Lee, Barcola et Mbappé... Thibaut Pinot dans le parcage parisien... Suivez le match avec nous

20h44 : Les Parisiens viennent de rentrer aux vestiaires. Allez les gars, derniers petits encouragements, dernières petites consignes, et en avant Guingamp.

20h41 : A noter qu'il n'y a que cinq joueurs de champ sur le banc des remplaçants : Danilo, Mukiele, Ugarte, Asensio et Soler... Autant dire qu'on connaît déjà les entrants.

Allez, on vous remet la compo du PSG, avec ce quatuor offensif Lee-Mbappé-Barcola-Kolo Muani 👊🔴🔵 #BVBPSG #UCL pic.twitter.com/WkD5G4Pdbr — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 13, 2023







20h37 : Vous le voyez comment ce match, vous ?

20h34 : Pour rappel, le PSG en cas de victoire finira premier de poule. S'il y a un nul, il faut juste espérer que Newcastle ne gagne pas contre le Milan AC. Paris peut toujours se qualifier, même avec une défaite. Mais il faudrait alors un nul entre Anglais et Italiens pour que le PSG voient les huitièmes de finale.

20h32 : C'était pour voir si vous suiviez. Et vous suivez. Il manquait évidemment Lucas Hernandez, qui sera bien là.

20h28 : Et on parlait de vitesse avec Skriniar. Alors, on va continuer avec les tractopelles du côté allemand, parce que, avec Hummels et Sule, ça va être d'une lenteuuuur face à Barcola, Mbappé et Kolo Muani. Il va bien falloir prendre la profondeur.

20h28 : Les Parisiens entrent sur la pelouse pour l'échauffement. Disons qu'il y a eu une légère bordée de sifflets venue du public allemand.

20h25 : N'hésitez pas à participer dans les commentaires. Ce live, c'est aussi votre live. On attend vos pronos, vos petites observations, et on relaiera ça ici, dans la joie et la bonne humeur.

Ce soir, il va y avoir une tripotée de jeunes sur le terrain, avec Zaïre-Emery, Barcola ou Bynoe Gittens... L'occasion de se demander si on les lance pas trop tôt. Encore un papier de ce diable de Nicolas Camus à lire. Est-ce vraiment une bonne idée de lancer des joueurs de 16 ans chez les pros ?



On vient de voir Thibaut Pinot dans le parcage parisien avec une bonne pinte à la main. C'est les émotions. C'est le roi de ce monde. Avec cet Thibault Pinot dans le public, on ne peut que gagner ! 🇫🇷#BVBPSG pic.twitter.com/QMxjxfyGli — Jerem (@Jeremlabase) December 13, 2023







20h13 : Bon, alors, je ne vous cache pas que j'ai un peu peur pour le cardio de Skriniar qui va devoir poursuivre à la course Adeyemi. Ca va sûrement être un calvaire pour le Slovaque.

Du côté du BVB, Sébastien Haller et Marcel Sabitzer sont laissés sur le banc. ⬛️ Mit dieser Elf zum Gruppensieg! 🟨 pic.twitter.com/YTzQzzY3AG — Borussia Dortmund (@BVB) December 13, 2023



: Du côté du BVB, Sébastien Haller et Marcel Sabitzer sont laissés sur le banc.



Luis Enrique joue gros avec ce match. Tellement gros qu'il pourrait sauter en cas d'élimination ? Lisez donc la prose de Nicolas, qui vous a préparé un papier sur le sujet. Luis Enrique, un tacticien hors pair ou un coach poussé par un ego surdimensionné ?



20h05 : Luis Enrique a donc choisi de laisser Manuel Ugarte sur le banc, pour laisser un milieu à deux Zaïre-Emery et Vitinha. Kang-in Lee devrait quand même venir donner un coup de main.

On a la compo du PSG : avec Kolo Muani, Barcola, Lee et Mbappé ensemble. Le 1⃣1⃣ de départ ! ⚡️🔴🔵#UCL | #BVBPSG pic.twitter.com/W3O7nYDZHx — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 13, 2023







19h54 : Toujours selon Herr Camus, tout se passait bien aux abords du Signal Iduna Park entre supporteurs parisiens et ceux du BVB. Le foot qu'on aime.

19h53 : Notre envoyé spécial à Dortmund, Nicolas Camus, qui vous abreuvera d'articles cette nuit et demain matin pour le petit déjeuner, tient à saluer le petit buffet presse, plus copieux que celui au Parc des Princes, et de très bonne qualité. Deutsche Qualitat

Petit aperçu de l'ambiance, déjà, mise par les supporteurs parisiens au Westfalenstadion, avec notre confrère de FranceInfo. Le Parcage parisien se met en chauffe à un peu plus d'une heure du coup d'envoi. #BVBPSG @franceinfo pic.twitter.com/OkKFu8jXZu — Julien Froment (@JulienFroment) December 13, 2023



: Petit aperçu de l'ambiance, déjà, mise par les supporteurs parisiens au Westfalenstadion, avec notre confrère de FranceInfo.



19h42 : 3.800 supporteurs parisiens à Dortmund Pas d'arrêté préfectoral liberticide, pas d'interdiction de se comporter comme un supporteur du PSG dans les rues de Dortmund. Non, tout va bien en Allemagne, et le PSG pourra compter sur 3.800 supporteurs, qui pousseront fort pour espérer la qualification.

19h27 : Bon, on va commencer par une mauvaise nouvelle, l'élimination des Titis du PSG en Youth League. Les jeunes Parisiens ont été battus 2-0 par le Borussia Dortmund, ce mercredi, et terminent derniers de leur poule. L'année dernière, les petits de Zoumana Camara avaient réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale. Allez, on va espérer que ça soit la seule mauvaise nouvelle de la soirée.

19h24 : Bonsoir la France, bonsoir Paris ! Allez, on va commencer ce live plus tôt que prévu parce qu'on est déjà exités comme des puces, et il y a plein de choses à vous faire partager à une heure et demie du coup d'envoi à Dortmund.