Au lendemain du match nul du PSG à Dortmund (1-1), soit dit en passant le meilleur résultat à l’extérieur des Parisiens sur cette phase de groupes, on pourra reprocher aux hommes de Luis Enrique un certain manque de réalisme. Mais on tombera difficilement sur Kylian Mbappé pour son occasion manquée à la 16e minute de jeu. Car objectivement, du contrôle à la frappe, en passant par le crochet pour éliminer Kobel, tout a été parfaitement exécuté par l’attaquant parisien. Le problème, c’est que Niklas Süle, battu au début de l’action, est revenu pour lui pourrir la vie sur la ligne de but. Entre-temps, il a été touché par la grâce.

QUEL SAUVETAGE DE SÜLE 😱😱



L'Allemand enlève un but à Kylian Mbappé sur sa ligne ❗️#BVBPSG | #UCL pic.twitter.com/854RqfijL0 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 13, 2023





De fait, tout est dans cette jambe en suspension du défenseur du Borussia, dont le geste est à mi-chemin entre l’anticipation intelligente et le réflexe de Martien. Bref, à placer tout en haut au panthéon des actions malchanceuses du PSG. Une petite pensée également pour le poteau de Bradley Barcola.