17e Excellent mouvement tricolore, et tête dans danger de Le Sommer !

Bon débordement de De Almeida, qu’on trouve bien sur le plan offensif, même si elle n’est donc pas une pure latérale. Son centre est repris par une tête un peu molle de Le Sommer, sans souci pour Frohms donc.

16e Evidemment, Popp est déjà dangereuse de la tête !

Sur le corner, l’éternelle bête noire dans le domaine aérien de cette équipe de France Alexandra Popp part du deuxième poteau à toute vitesse… pour devancer tout le monde au premier ! Incroyable combinaison donc, et coup de tête de peu à côté ! ATTENTION !!!!

15e Olala Pauline Peyraud-Magnin nous a fait peur !!!!

Sur un centre-tir qui semblait anodin, la gardienne française n’a décollé que de 2,7 cm et a bien failli être lobée. Elle claque heureusement le ballon du bout des doigts et évite un but gag.

11e Pfiouuuuuu, quel déboulé de Karchaoui !

La latérale gauche a pris son couloir à 3.000 et a lâché un très bon centre, après des crochets déroutants comme on les kiffe. A la retombée de ce centre, Katoto a été menaçante, mais Frohms est bien rentrée dans son match (flûte).

11e Début de match bien vivant.

Il ne manque pas grand-chose pour enflammer le match pour de bon.

8e Centre intéressant de Le Sommer là !

Katoto était à l’affût en angle fermé, mais la gardienne allemande Frohms s’en sort tout en maîtrise.

7e Yeaaaaah, bien sereines comme il faut De Almeida et Peyraud-Magnin pour stopper ce contre allemand qui pouvait être dangereux.

4e Enooooooooorme Le Sommer au départ !

Elle est partie pleine balle de son camp (oui oui) côté droit. Super service dans l’axe pour Bacha, mais sa coéquipière lyonnaise a totalement manqué sa frappe du droit de 20 m sur ce contre sympa.

3e Gros pressing d'emblée de Kadi Diani, les intentions sont là.

21h02 C'est partiiiiiiiii pour ce France-Allemagne !

21h00 Minute de silence après les récents décès des anciennes légendes du football allemand Beckenbauer et Brehme.

20h57 Sympa cette Marseillaise entonnée par tout l’anneau inférieur du formidable outil.

La Marseillaise rend bien, même si le dernier anneau du stade est donc (quasiment) désert. pic.twitter.com/UPOJo8J6Kh — Jérémy Laugier (@JeremyLaugier) February 23, 2024

20h55 C'est parti pour l'hymne allemand ici !

20h50 Pas mal du tout ce show son et lumière spécial dites donc !

Belle réussite ce show son et lumière d'avant-match pour ce #FRAALL au féminin. Environ 28.000 spectateurs sont attendus pour cette demi-finale de Ligue des Nations féminine au @GroupamaStadium. @20Minutes pic.twitter.com/1yxsH5le2u — Jérémy Laugier (@JeremyLaugier) February 23, 2024

20h48 Enorme ovation pour Hervé Renard à la fin de la présentation des équipes, dans un stade mis dans le noir.

20h43 Le onze attendu est là pour les Bleues d’Hervé Renard

En gros, c’est l’équipe type du Mondial, hormis Wendie Renard blessée, et avec le sacré renfort en attaque de Marie-Antoinette Katoto. Trois pures attaquantes référencées sont associées au coup d’envoi : Le Sommer (capitaine ce soir), Diani, et donc Katoto. Le XI aligné par Hervé Renard pour cette demi-finale face à l’Allemagne 🔥👊



🇫🇷🇩🇪 | #FRAALL | #FiersdetreBleues pic.twitter.com/xrh85GT60X — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) February 23, 2024

20h40 Re, on se retrouve comme prévu dans un stade guère rempli comme on le redoutait un peu, mais petite ambiance assez sympa malgré tout.

15h00 Un peu de lecture pour tenir jusqu’à 21 heures

09h15 Hello les Renardix !