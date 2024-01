Le Havre-OL EN DIRECT : Le Lyonnais O’Brien veinard d’échapper à une expulsion après un court hors-jeu de Casimir (0-0)… Suivez le match avec nous…

16e : Oh oh, Clinton Mata reste au sol après un gros gros tacle d’Opéri en pleine surface. Certes, il prend bien le ballon au départ, mais c’était guère maîtrisé par la suite, il a enlevé le latéral lyonnais. A noter au départ que ça vient d’une gestion moyenne de l’action de Cherki.

9e : On sent qu'il y a du ballon dans les joueurs offensifs havrais: on voit de bonnes choses là, même s'il n'y a rien d'excessivement tranchant jusque-là.

5e : Ouuuuuuh la nouvelle frayeur dans la foulée côté OL : Moreira et Caqueret s’emmêlent et Kusiaev en profite pour lancer Négo. Mais son ballon en profondeur est un brin long. Sans souci pour Lopes donc.

5e : Immense ouf de soulagement pour Pierre Sage, Jake O’Brien et l’OL : hors-jeu indiqué par le VAR à Gaël Angoula, donc la possible (probable) expulsion du défenseur irish n’aura pas lieu, mais il s’en est fallu de très très peu.

4e : Oooooooooh la boulette de Jake O’Brien, qui perd un ballon anodin vers la ligne médiane après un mauvais contrôle. En une passe vers l’avant, le HAC lance parfaitement Casimir. Et là, qui pour le stopper irrégulièrement ? L’ami O’Brien évidemment (LA TOTALE). So, rouge ou bien M.Angoula ? A voir s'il y a hors-jeu ou pas au départ bien entendu.

Autant le reconnaître de suite, on n'a pas assisté à 15 matchs du HAC de Luka Elsner cette saison en Ligue 1. Une vraie curiosité pour nous donc au vu de la jeunesse de cet effectif, et du joli coup du dernier mercato normand pour encadrer tout ça, à savoir l'expérimenté milieu russe Daler Kuziaev (30 ans), ex-Zénith.

16h40 : Et hop, on se retrouve pour ce bon petit match de notre Ligue des Talents (on l’espère tout du moins), après une petite part de notre dernière galette de l'année (on sait, on a une semaine de retard, on plaide coupable).