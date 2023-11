OM – Lille EN DIRECT : Ca part encore dans tous les sens dans cette deuxième mi-temps… Suivez le match avec nous…

10h00 : Salut la fafa et bienvenue sur 20 Minutes pour suivre cette rencontre de la 11e journée de Ligue 1 entre l’OM et le Losc !

Enfin le retour du football à Marseille, après une semaine marquée par les retentissements de l’attaque des cars du staff lyonnais et des supporteurs par des Marseillais ! L’OM reçoit le Losc pour une belle affiche entre deux équipes joueuses, les Lillois réalisent un très bon début de saison avec une belle victoire contre Monaco et pointent à la 4e place de Ligue 1. Avec le match en retard contre l’OL, qui sera rejoué le 6 décembre, les Marseillais végètent dans le milieu du classement et une victoire semble essentielle s’ils veulent accrocher le wagon de tête !

» On se retrouve aux alentours de 20h45 pour découvrir les compos des deux équipes et suivre ce match ensemble