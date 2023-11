Injouable. Sur un nuage depuis la coupe du monde 2022 au Qatar, l’attaquant français Antoine Griezmann a offert la victoire en Liga à l’Atlético Madrid contre Majorque (1-0) samedi, devenant le deuxième meilleur buteur de l’histoire du club madrilène avec 170 buts. Plutôt discret pendant la première heure de jeu, « Grizou » a surgi à la 64e minute pour donner l’avantage aux Colchoneros de la tête et libérer le Metropolitano (1-0).

Mon amour, je t'aime ❤️🤍 pic.twitter.com/9wNH9ULIYG — Atlético de Madrid (@Atleti) November 25, 2023



Un but qui permet à l’Atlético (3e, 31 points) de grimper sur le podium en doublant le FC Barcelone à la différence de buts et de revenir provisoirement à une longueur du Real, deuxième, et trois de Gérone, leader. Avec cette neuvième réalisation en championnat cette saison, la 170e sous le maillot rojiblanco, Griezmann est désormais à quatre buts de devenir le meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético devant la légende Luis Aragones (173).