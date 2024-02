Agressé après un match amateur, un arbitre raconte la pluie de coups reçus

Encore un match qui dégénère. Dimanche, l’arbitre d’un match de foot amateur du 3e niveau départemental, dans le Pas-de-Calais, a été pris pour cible par un joueur et le père de ce joueur à l’issue de la rencontre. Il a été tabassé, mais a tenu à témoigner de l’épisode au micro de France Bleu Nord pour dénoncer ce genre d’agression qui continue à émailler le quotidien du football.

La rencontre entre Wingles et Annay-sous-Lens, deux clubs de l’ex-bassin minier, venait de se terminer sur le score de 4-4 lorsqu'une bagarre générale a éclaté. « Tout le monde s’est tapé dessus, les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants. Un père de l’attaquant d’Annay est venu me voir en m’insultant, en me disant que c’était à cause de moi que c’était parti en couilles », raconte Pierrick L.

« Ça fait deux jours que j’ai du mal à dormir »

Le joueur s’y met aussi obligeant l’arbitre à sortir un carton rouge. Car même après un match, les insultes peuvent être sanctionnées. Le ton monte. « Le père du joueur me prend par le colbac et m’emmène au sol, précise l’arbitre. Et là, c’est le déferlement de violences. Le fils me met des coups de pied aux côtes. Certaines sont fêlées. »

"C'était un déferlement de violences" : un arbitre agressé lors d'un match de football dans le Pas-de-Calais témoigne

"C'était un déferlement de violences" : un arbitre agressé lors d'un match de football dans le Pas-de-Calais témoigne

➡️ https://t.co/VPkCHlnnyy pic.twitter.com/TVJbXCjLj1 — France Bleu Nord (@fbleunord) February 27, 2024

La police et les pompiers doivent intervenir. L’arbitre est pris en charge tandis que le père et son joueur sont appréhendés et placés en garde à vue pour violence en réunion. Bilan : une semaine d’arrêt de travail pour Pierrick L. qui avoue : « Ça fait deux jours que j’ai du mal à dormir ».

C’est la première fois que l’homme, qui arbitre depuis huit ans, est victime d’agression sur un terrain. Son frère qui arbitre aussi depuis vingt-cinq ans en a connu trois. Pourtant, Pierrick L. refuse d’abdiquer. « Je vais prendre un mois de repos mais je ne pense pas lâcher l’arbitrage pour cette bêtise humaine, indique-t-il. Je veux être plus fort. »