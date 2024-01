Si même les arbitres s'y mettent... Le derby entre le Blagnac FC et l’US Colomiers, dans la banlieue de Toulouse, a très mal tourné samedi dernier. Ce match de Régional 1 dans la catégorie U15 n’a pas été à son terme. Mercredi, le club blagnacais a publié un communiqué sur son compte Facebook, pour annoncer un dépôt de plainte et sa solidarité avec l’un de ses joueurs, « agressé à coups de drapeau de touche par l’arbitre assistant, adulte et père d’un joueur de l’US Colomiers ».

Le club indique qu’il a transmis la vidéo de l’action, qu’il a choisi de ne pas partager, à la commission de la Ligue Occitanie de football. Selon Foot National, l’incident a eu lieu après l’heure de jeu. Deux jeunes, un Blagnacais et un Columérin, en sont venus aux mains après un duel près de la ligne de touche.

C’est le père de ce dernier qui aurait frappé son adversaire au niveau du visage, avant que le reste des acteurs de la rencontre, joueurs et encadrement, ne viennent calmer le jeu. L’arbitre principal a préféré interrompre la partie, dont le sort sera tranché par la Ligue Occitanie.