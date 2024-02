La Super Ligue n’est pas morte, elle bouge encore… Fin décembre 2023, les partisans de cette nouvelle compétition étaient ressortis du bois, après que la justice européenne avait désavoué l’UEFA en estimant que ses règles étaient contraires au droit de la concurrence. Mais les troupes étaient bien moins nombreuses que lors de la tonitruante annonce de 2021, avec 12 clubs intéressés à l’époque. Le Real Madrid et le FC Barcelone font partie des rares rescapés de la première vague, et Joan Laporta a encore évoqué ce sujet, ce vendredi sur la radio RAC1.

« La Super Ligue pourrait démarrer dès la saison prochaine, ou en 2025-2026. Si ce n’est pas le cas, je reconsidérerai » la question, a affirmé le président du club catalan, au cours d’une longue interview consacrée à l’actualité pas forcément heureuse de son club.

« Satisfait » de l’absence des Anglais

Le conditionnel est important. Car malgré la récente décision judiciaire, l’émergence d’une Super Ligue semble très hypothétique. La Cour de justice de l’Union européenne a en effet précisé que cela ne signifiait pour autant que sa création « devait être autorisée », puisqu’elle a statué en général sur les règles de la FIFA et de l’UEFA, et non sur ce projet spécifique.

Joan Laporta a retenu ce qui l'arrangeait dans cette affaire. Et tant pis si, Outre-Manche, les clubs autrefois partie prenante du projet ont abandonné le navire. « Pour moi, le fait que les Anglais n’en soient pas me satisfait », a-t-il assuré. « Je m’en fiche. Ils ont déjà leur Super Ligue, à savoir la Premier League. »

« La Super Ligue signifie que vous mettez sur la table un club qui, en participant à cette compétition, gagnera 100 millions d’euros au minimum, sans même avoir à gagner la Ligue des champions », a-t-il ajouté. Laporta a même son idée sur les participants à cette « Super Ligue continentale » : « l’Inter, Milan, Naples, la Roma, le Barça, Madrid, Marseille, les trois équipes portugaises du Sporting, Benfica et Porto, l’Ajax Amsterdam, Feyenoord et le PSV Eindhoven, Anderlecht et Bruges ».

Un projet bien plus fermé que celui d’A22

« Cela fait 16 ou 18 équipes. Je pense qu’il serait préférable d’en avoir 16 », a-t-il conclu, en rappelant que, « lors de la création de la Coupe d’Europe des clubs champions en 1955, très peu d’équipes y avaient participé et qu’elle était ensuite devenue la compétition reine en Europe ».

Le projet évoqué par Laporta ressemble quand même bien davantage à la ligue fermée de la première mouture qu'au championnat ouvert qu’a voulu vendre la société A22 en décembre.