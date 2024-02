Hélico et tour à cheval, la folle présentation de Vidal à Colo-Colo

Il est venu, il a vu, il a vaincu. Depuis son départ de son club formateur, Colo-Colo, le Chilien Arturo Vidal n’a connu que l’excellence (avant un déclin un peu moche il est vrai) : Leverkusen, Juve, Bayern, Barça, Inter, etc. Le fils prodigue méritait donc un retour à la mesure de son glorieux périple. Et c’est peu dire que pour fêter le retour de Vidal à Colo-Colo, le club de Santiago a vu les choses en grand.

Pour commencer, un stade rempli. La base quand on parle des légendes de ce sport, surtout quand elles sont sud-américaines. Ensuite, un hélicoptère turquoise sponsorisé par Adidas. Déjà un peu plus étonnant. Enfin, un tour d’honneur à cheval, enveloppé d’une cape, épée factice à la main. Le roi est de retour sur ses terres, le message est passé.

¡EL REY VOLVIÓ A CASA! 👑 pic.twitter.com/v2Rbd31kx7 — Colo-Colo (@ColoColo) February 1, 2024

2024 vient à peine de commencer, et on tient déjà la présentation de l’année. On se mouille sans trembler : même le Real Madrid ne fera pas mieux pour l’arrivée de Kylian Mbappé.