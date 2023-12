Retour sur terre. Après l’incroyable joie ressentie lundi soir dans l’est de la Haute-Garonne lors du tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France, il est temps pour les dirigeants de l’US Revel de peaufiner l’accueil du Paris Saint-Germain, le week-end du 6-7 janvier. « Vous me prenez à la volée, j’arrivais au siège du club, nous a répondu ce mardi après-midi Didier Roques, le président du pensionnaire de Régional 1 (sixième division). Nous commençons les réunions de préparation. Ça va être quelque chose de costaud et il ne faut pas se rater. »

Dans la jolie bastide d’environ 10.000 habitants, c’est déjà l’effervescence, et le club a publié un communiqué sur Facebook pour tenter de calmer le flot des demandes. « On recevait des centaines d’appels, justifie le dirigeant. On ne connaît pas encore la date exacte, le lieu ou l’heure du match. Ne nous précipitons pas. »

Le communiqué de l'US Revel sur sa page Facebook, ce mardi. - Us Revel

Une chose est certaine : l’affiche la plus prestigieuse de l’histoire du vénérable club, né en 1910, n’aura pas lieu au stade municipal, d’une capacité maximale de 1.500 habitants. « Les élus ont pris ce dossier en charge, reprend Didier Roques. La priorité est donnée à Castres. On va essayer d’avoir le stade Pierre-Fabre, si c’est possible. Car cela doit correspondre au cahier des charges de la FFF. » L’enceinte tarnaise n’est située qu’à 30 km de Revel, contre 60 km pour le Stadium de Toulouse, auquel rêvaient déjà les supporteurs locaux les plus enthousiastes.

Le choix de la sagesse

« Il faut rester lucide, justifie le président, qui doit gérer un budget de 240.000 euros. Paris est attractif, c’est sûr, mais nous, nous sommes Revel. Ce n’est pas du tout certain que l’on remplisse le Stadium [environ 32.000 spectateurs]. Et si on ne le remplit pas, comme la location est très chère, ce n’est pas forcément intéressant. Il vaut mieux prendre un stade à 10.000 ou 12.000 places comme Pierre-Fabre et le remplir. »

L’écrin habituel des rugbymen du Castres Olympique (qui joueront à l’extérieur ce week-end-là, chez le Racing 92 en Top 14) pourrait donc devenir le théâtre des rêves de Revélois, auteurs d’une saison incroyable : ils occupent la tête de leur poule de R1 avec une seule défaite, alors qu’ils sont promus. « Des joueurs de R1 vont être confrontés à ce qui se fait de mieux en pro, décrypte Didier Roques. Ce sont des compétiteurs, ils vont tout donner mais nous sommes lucides. »

Quel que soit le sort que réserve la bande à Kylian Mbappé à celle de Cédric Garcia, le capitaine haut-garonnais, l’USR a déjà égalé son meilleur parcours en Coupe de France : en 1961-1962, l’équipe, alors en D3, avait été éliminée en 32es de finales, avec les honneurs, par l’Olympique Lyonnais (3-2). Une si courte défaite contre le PSG serait sans doute célébrée comme une victoire début janvier, dans la ville de naissance du Get 27.