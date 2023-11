Et dire que, pendant ce temps, on s’est farci un triste Rennes – Lyon en Ligue 1 (0-1). Le sommet de la 12e journée de Premier League entre Chelsea et Manchester City a débouché sur un magnifique match nul (4-4). Les Blues ont accroché in extremis les leaders grâce à l’égalisation sur penalty dans les derniers instants du match (90e+5) du milieu offensif Cole Palmer. Et pour que l’histoire soit encore plus belle, l’international Espoirs anglais (21 ans) a débarqué de City l’été dernier.

Si ce point permet au tenant du titre de prendre seul les commandes du championnat avec 28 points, soit une longueur d’avance sur Liverpool et Arsenal, le final lui laissera un goût amer, d’autant qu’il a pensé faire la différence sur le tard sur un tir de Rodri dévié par Thiago Silva, malchanceux sur le coup (86e, 3-4).

C'EST. QUOI. CE. MATCH. 🤯🤯🤯🤯



Cole Palmer égalise pour Chelsea à la 95ème minute, ça fait 4-4 😱#CHEMCI | #PremierLeague pic.twitter.com/HeEyihEXZ1 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 12, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Après avoir infligé à Tottenham (4-1) sa première défaite de la saison, lundi, les joueurs de Chelsea ont livré une prestation remarquable devant leurs supporteurs qui les ont chaudement applaudis après le coup de sifflet final. L’équipe de Mauricio Pochettino est dixième avec 16 points, à un point du neuvième West Ham.

13e but en 12 matchs de championnat pour Haaland

En première période, Manchester City a mené contre le cours du jeu, sur un penalty généreusement accordé et transformé par Erling Haaland (25e, 0-1). Chelsea a renversé la situation en douze minutes par Thiago Silva (29e, 1-1) et Raheem Sterling (37e, 2-1), avant de se faire rejoindre sur une tête de Manuel Akanji, abandonné par la défense (45e+1, 2-2).

Même intensité et même dramaturgie après la mi-temps : Haaland a surgi après 90 secondes pour mettre son 13e but en 12 matchs de Premier League (47e, 3-2), mais Nicolas Jackson a répondu en exploitant un ballon relâché par Ederson (67e, 3-3).

Rodri a pensé donner la victoire aux siens mais l’international albanais Armando Broja, de retour de blessure et entré deux minutes plus tôt, a obtenu un penalty en étant fauché dans la surface. Et Palmer est alors entré en scène.