Le meneur de jeu brésilien Neymar a été opéré « avec succès » d’une rupture des ligaments croisés et d’un ménisque du genou gauche, jeudi à Belo Horizonte, a annoncé l’hôpital. « L’opération a été un succès. Nous sommes très satisfaits du résultat. Il a subi une reconstruction du ligament croisé antérieur et les deux lésions du ménisque ont été réparées », a déclaré à la presse Rodrigo Lasmar, le chirurgien qui a procédé à l’intervention. Neymar, 31 ans, restera hospitalisé « pendant 24 à 48 heures selon l’évolution clinique », a encore dit le médecin.

« Place à la récupération »

Jeudi matin Neymar avait posté sur Instagram une photo de lui entouré de ses deux fils et accompagnée du message : « Tout va bien se passer. » Après l’intervention, toujours sur le réseau social, « Ney » a posté une autre photo le montrant allongé sur son lit d’hôpital avec un demi-sourire et le pouce levé : « Tout s’est bien passé. Merci pour les messages et maintenant place à la récupération », écrit-il en légende.

L’indisponibilité de l’attaquant fraîchement recruté par le club saoudien d’Al-Hilal n’a pas été précisée, mais de longs mois de rééducation sont généralement nécessaires pour rejouer après une telle blessure. La star de la Seleçao s’était blessée le 17 octobre lors de la défaite (2-0) contre l’Uruguay à Montevideo en match de qualification pour le Mondial-2026. Il avait été évacué sur une civière, en pleurs. Le Brésilien a rejoint d’Al-Hilal en août, après six saisons au PSG, un passage émaillé de nombreux pépins physiques.