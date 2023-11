PSG – Montpellier EN DIRECT : Le crackito Zaïre-Emery donne de l'air à Paname... Suivez le match avec nous…

Actualiser

60e : Kolo Muani remplacé par Ramos, Lee par Vitinha

59e : J'insiste vraiment sur le bon boulot d'Ousmane sur le but de WZE. Quand il sent le jeu comme ça c'est vraiment excellent. Mais on ne peut pas fermer les yeux sur le déchet excessif de son jeu

56e : OOOOOH WAAARREEEEN POUR LE 2-0! Superbe la combinaison entre WZE et Dembélé, qui joue parfaitement le coup sur le contrôle et la remise en retrait pour le jeune milieu parisien, qui ne réfléchit pas et frappe en force pour tromper Lecomte

54e : Ouch Mukiele se fait broyer les orteils par Sacko qui a décidé de casser tout l'effectif parisien en toute impunité ce soir

52e : Le MHSC est à côté de ses pompes, ça défend à 11 sans aucun espoir d'avoir une contre-attaque potable

49e : C'est bouillant devant le but de Lecomte! Dembélé élimine, Hakimi centre, le ballon est contré dans la surface, Lecomte repousse dans les pieds de Kolo Muani. Surpris, il ne peut pas conclure dans le but laissé vide

47e : Pouaaaah le débordement de l'espace de Mbappé qui se fait toute la gauche montpelliéraine en trois secondes avant de tenter le centre en retrait... Hélas il n'y avait personne dans la surface si ce n'est Dembélé qui avait la flemme d'aller donner son corps à la science pour essayer de toucher le ballon

46e : Les chevilles de Skriniar ont l'agilité d'un tractopelle. Il sait à peu près rien faire avec un ballon, ça me fascine d'être professionnel de très haut niveau sans maîtriser le ballon

46e : C'est repartiiii à Paris!

45e : C'est la mi-temps au Parc! Le PSG mène pour le moment très logiquement 1-0 face à un MHSC nettement dominé. Mais on connaît Paris, un petit moment de relâchement et hop, tout fout le camp. Les hommes de Luis Enrique devront rester dans leur match pour enfoncer le clou

45e : Belle combinaison entre Mbappé et Lee, qui fait parler sa magie pour se débrouiller pour remettre le ballon à Kyks, qui trouve ensuite Dembélé. Ousmane la tente mais comme il est apparemment interdit de but avec le maillot du PSG, il rate

44e : Trois minutes de temps additionnel

42e : Faute un peu sévère signalée contre Mukiele qui s'emporte (et le ballon avec lui, son petit move signature pour empêcher l'adversaire de jouer le coup-franc rapidement)

39e : On s'emmerde un peu depuis trois minutes les amis. Mais l'idée du petit café de la mi-temps me permet de lutter contre le froid et me réjouit d'avance

36e : Tout Dembélé en une séquence. Gros débordement à 3.000 à l'heure pour déposer Sainte-Luce et centre dévissé direct dans le Périph

34e : Je pense battre Skriniar au 100 en toute honnêteté

33e : Aaaahhhh Mbappé croque la feuille sur ce contrôle orienté raté alors qu'il venait d'être parfaitement servi en retrait à l'entrée de la surface par Dembouz

30e : Ce qui est pratique avec Ugarte, c'est que s'il fait une grosse connerie, il la rattrape lui-même dix secondes plus tard en récupérant le ballon perdu

29e : Ouch Kouyaté balaie Mbappé après s'être fait aspirer son âme sur une feinte de corps et un coup de rein dévastateurs du Parisien. Il faut ramasser vos organes sur la pelouse, monsieur

27e : MBAPPE! Sur le corner, le ballon revient à l'entrée de la surface sur l'attaquant parisien, qui tente la demi-volée. Ca passe juuuuste à côté

26e : Superbe renversement de Kolo Muani qui lance Dembélé en profondeur, la fusée Ousmane entre dans la surface par la droite et prend sa chance, mais Lecomte s'inertpose. Corner

24e : Dembélé a eu un petit geste d'humeur après une faute non signalée par l'arbitre sur lui. Heureusement pour lui, personne l'a vu, il aurait pu prendre un jaune bêtement

21e : Ish, ish, les passements de jambes de Lee pour fixer la défense montpelliéraine et... obtenir un nouveau corner (qui ne donnera rien)

20e : Lancé en profondeur par Dembélé, RKM n'arrive pas à redresser le ballon mais obtient un corner.

17e : Bon, on peut pas dire qu'il y ait un rythme dingo dans ce match pour le moment. Les seules fois où l'on vibre sont celles où Lee touche le ballon. Quel toucher de balle il a

14e : Dembélé! Une-deux un peu laborieux avec Kolo Muani, Ousmane se retrouve dans la surface et frappe comme il peut. C'est cadré, mais écrasé, et donc facilement arrêté

11e : Lee va vraiment marquer des buts à chaque fois qu'il y aura une feinte de frappe pour lui. Pour le moment il en est à 100% sur cet exercice

9e : La copie conforme du but de Lee face à Milan, sauf que cette fois c'est Mbappé dans le rôle de Gonçalo Ramos à la feinte de frappe pour laisser passer la balle jusqu'au Coréen, qui nettoie ensuite la lulu

9e : BUUUUUUUT DE LEE!!

8e : Montpellier a un plan très clair, des longs ballons dans le dos de Skriniar

6e : Lee Kang-In se fait baptiser les chevilles après une très belle croqueta dans son camp. Faute

4e : Paris ne propose pas grand-chose à la construction pour le moment, le MHSC est très bien en place, ce qui n'aide bien sûr pas les choses

2e : Oh le sauvetage de Mukiele qui rattrape bien son erreur de marquage côté gauche de la défense parisienne en se couchant bien sur la frappe de Savanier, complètement oublié au deuxième poteau. La frappe est contrée mais elle partait très bien

1ère : C'est partiiii!

20h58 : Le MHSC joue avec des couleurs qui me rappellent la fois où le Barça avait pris 4-0 en C1 (avant la remontada). De bon augure pour Paname?

20h55 : Bonne petite ambiance d'avant-match au Parc, Layvin Kurzawa s'est fait siffler gratos à l'annonce de son nom pendant la présentation de l'équipe, bon, pourquoi pas après tout

20h45 : On est en place au Parc! Il fait froid, mes mains vont prendre cher. J’espère qu’il y aura du beau football pour compenser