La rivalité sportive a des limites qui n’ont été que trop allègrement franchies dans les tribunes de l’Etihad Stadium de Manchester City, ce week-end. Alors que la Premier League dans son ensemble a profité des matchs de la 9e journée pour honorer la mémoire de Sir Bobby Charlton, décédé le 21 octobre à 86 ans, une poignée d’idiots accessoirement supporteurs des Citizens ont repris le chant « Bobby’s in a box » ( « Bobby est dans une boîte »).

Dans un communiqué publié dimanche, « le club condamne ces chants dans les termes les plus forts et présente ses excuses sans réserve à la famille et aux amis de Sir Bobby, ainsi qu’à tous les membres de Manchester United ».

Enquête en cours du côté de Manchester City

L’incident est pris très au sérieux et le club enquête sur les responsables. « Notre équipe de sécurité étudie les images de vidéosurveillance des zones du hall. Nous remercions ceux qui se sont déjà manifestés pour signaler cette affaire et nous continuons de demander toute information susceptible de nous aider à identifier les individus impliqués, afin que nous puissions prendre l’action appropriée pour émettre des ordonnances d’interdiction. »