L’OGC Nice a décidé de suspendre son joueur Youcef Atal « jusqu’à nouvel ordre ». La décision, annoncée ce mercredi matin par le club, a été prise alors que l’international algérien est sous le coup d’une enquête préliminaire pour « apologie du terrorisme » après le partage d’une vidéo en story Instagram appelant à « un jour noir pour les juifs ».

« Compte tenu de la nature de la publication […] et de sa gravité », dans le contexte de la guerre Hamas – Israël, « le club a pris la décision de prendre immédiatement des premières sanctions disciplinaires à l’encontre du joueur » et notamment « de suspendre Youcef Atal jusqu’à nouvel ordre », est-il écrit dans un communiqué. La direction de l’OGC Nice précise avoir « convoqué et échangé » avec lui « dès son retour de la sélection nationale d’Algérie, où il était depuis le 9 octobre ».

« Les valeurs défendues par l’institution »

« La réputation et l’unité de l’OGC Nice résultent du comportement de l’ensemble de ses salariés qui doit être en accord avec les valeurs défendues par l’institution », justifie le club. Il rappelle également que la suspension de Youcef Atal est préalable à d’autres éventuelles sanctions « qui pourraient être décidées par les instances sportives et judiciaires », rappelle le club.

Lundi, le parquet de Nice avait annoncé l’ouverture d’une « enquête préliminaire » visant le joueur des chefs d'« apologie du terrorisme » et de « provocation publique à la haine ou à la violence à raison d’une religion déterminée ». Le conseil de l’éthique de la Fédération française de football (FFF) a également été saisi.

Le joueur a présenté des excuses sur Instagram

La story Instagram de l’international algérien, dans laquelle il diffusait une vidéo du cheikh Mahmoud al-Hasanat, constituait des « appels à la violence » selon le président de la FFF. Le prédicateur palestinien y demandait notamment à Dieu « d’accompagner la main » des habitants de Gaza « s’ils jettent la pierre ».

Youcef Atal a depuis présenté des excuses. « J’ai conscience que ma publication a choqué plusieurs personnes, ce qui n’était pas mon intention et je m’en excuse », avait-il réagi, dimanche, sur le réseau social. Il a aussi précisé vouloir « clarifier [son] point de vue sans aucune ambiguïté : je condamne fermement toutes formes de violence, où que ce soit dans le monde, et je soutiens toutes les victimes ». « Jamais je ne soutiendrai un message de haine. La paix est un idéal auquel je crois fermement », a-t-il conclu.