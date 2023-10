Un trafic de fausses œuvres d’art contemporain démantelé sur la Côte d’Azur

Un préjudice de plusieurs centaines de milliers d’euros. Des galeries mais aussi des collectionneurs français et étrangers floués. Un « trafic d’envergure » de fausses œuvres d’art contemporain vient d’être mis au jour dans le département des Alpes-Maritimes, annonce le procureur de la République de Nice.

Six personnes, dont certaines déjà condamnées pour des faits similaires, ont été placées en garde à vue cette semaine. Et quatre d’entre elles sont déférées ce vendredi dans le cadre d’une ouverture d’information judiciaire des chefs d'« escroquerie en bande organisée », « blanchiment aggravé », « association de malfaiteurs », « contrefaçon en bande organisée », « faux et usage de faux » et « travail dissimulé », précise Damien Martinelli. Le parquet a requis leur placement en détention provisoire.

Deux galeries d’art visées

Une enquête préliminaire ouverte en décembre 2022 permettait de confirmer l’existence d’un trafic lancé dès 2019. Les fins limiers de l’Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCTBC) et de la section de recherches de Fréjus (Var) portaient leur attention sur deux galeries d’art situées à Nice et Saint-Paul-de-Vence, « ayant pignon sur rue tout en n’ayant aucune existence légale », détaille le procureur.

Des perquisitions, organisées entre les Alpes-Maritimes et la ville de Lille (Nord), ont permis la saisie de cinq véhicules, d’un bateau, de cinq montres de luxe et de 90.000 euros en liquide, pour un montant total de 450.000 euros d’avoirs criminels.

Selon le parquet de Nice, les différents mis en cause encourent une peine maximale de dix ans d’emprisonnement pour ce type de faits.