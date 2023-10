La guerre des images commence. Le Hamas a diffusé lundi sur son compte officiel Telegram une première vidéo d’une otage retenue à Gaza. Si elle est pour l’heure impossible à authentifier, la famille de la jeune femme a confirmé à CNN et à des médias israéliens qu’il s’agit bien de Mia Schem, une jeune Franco-Israélienne de 21 ans kidnappée à la rave party le 7 octobre.

Sur cette vidéo de propagande, que 20 Minutes a visionnée mais choisi de ne pas relayer, on voit une jeune femme éveillée et allongée, blessée au bras. La jeune femme dit, en hébreu, être retenue à Gaza et appelle à sa libération, affirmant être bien traitée. Selon les métadonnées du fichier, les images semblent avoir été tournées il y a 6 jours, précise le New York Times. Dans une deuxième séquence, elle apparaît face à la caméra et dit être originaire du centre d’Israël.

Entre « 200 et 250 otages »

« Ma princesse, mon bébé est vivante », s’est réjouie sa mère, Keren Schem, dans un entretien accordé à la chaîne israélienne Channel 12.

Les responsables israéliens ont estimé, lundi matin, à 199 le nombre d’otages retenus dans la bande de Gaza lors de l’attaque du 7 octobre. La branche armée du Hamas a affirmé lundi soir qu’ils étaient « entre 200 et 250 ».

C’est la première fois que le Hamas diffuse une vidéo d’otage depuis son attaque sur le sol israélien qui a déclenché une guerre ayant fait des milliers de morts en Israël et dans la bande de Gaza, contrôlée par le mouvement palestinien.

Plus de 1.400 personnes ont été tuées en Israël, dont plusieurs centaines de civils massacrés dans des localités proches de Gaza, selon les derniers chiffres fournis par des responsables israéliens. Depuis l’attaque, Israël mène des frappes sans relâche sur la bande de Gaza. Environ 2.750 personnes sont mortes à travers le territoire, selon les autorités locales.