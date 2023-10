Apparemment, Kylian Mbappé a retrouvé la forme et le moral, après une période difficile. Auteur d’un doublé vendredi aux Pays-Bas (1-2), pour permettre à l’équipe de France de valider son billet pour l’Euro 2024, le capitaine des Bleus a encore frappé lundi. Alors oui, c’était un entraînement, et le Parisien a marqué sans opposition sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d’Ascq, qui doit accueillir le match amical contre l’Ecosse mardi soir.

💥🚀 @KMbappe pic.twitter.com/oGhpUvPpT1 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 16, 2023



Mais son ciseau (presque) retourné sur un centre venu de la droite est splendide. Tellement beau que la Fédération française (FFF) l’a partagé sur les réseaux sociaux.

On y voit Kyky célébrer son but à la manière (désolé les jeunes) d’Alain Giresse ou de Marco Tardelli lors de la Coupe du monde 1982. Il enlève son haut et file directement aux vestiaires, sous le regard amusé de ses partenaires présents et du staff tricolore. Désolé Kylian, mais il ne comptera pas comme ta 43e réalisation en équipe de France.