Un peu moins de 14 mois et puis s’en va. Nommé entraîneur de la section féminine du Paris Saint-Germain le 1er août 2022, Gérard Prêcheur quitte son poste ce jeudi, pour « raisons personnelles ». Annoncé par Le Parisien et RMC Sport, l’information a été confirmée à l’AFP par une source proche du club. Un Prêcheur reste toutefois sur le banc de l’équipe, puisque Jocelyn, jusque-là adjoint de son père, a été nommé à sa place.

Cette décision prise d’un commun accord intervient après la victoire du PSG 3-0 à Bordeaux pour la première journée de Division 1, et avant le choc contre l’Olympique lyonnais, dimanche.

Elle survient aussi au lendemain de l’annonce par le parquet de Versailles de l’ouverture d’une enquête préliminaire pour agression sexuelle contre son prédécesseur, Didier Ollé-Nicole, après le dépôt d’une plainte de Kadidiatou Diani, ancienne joueuse du PSG qui a signé à Lyon cet été. Selon la source proche du club, le départ de Gérard Prêcheur n’a aucun lien avec cette affaire, et n’est pas lié non plus à des résultats sportifs.

Vice-champion de France derrière son ancien club lyonnais

Ancien entraîneur des Lyonnaises, Prêcheur, 63 ans, avait été nommé au PSG en remplacement d’Ollé-Nicole, qui avait été suspendu par le club pour des accusations de comportement « inapproprié », bien qu’une enquête interne n’ait alors relevé ensuite aucun manquement. Sous sa direction, le Paris SG a été vice-champion de France la saison dernière derrière Lyon, et a échoué en quart de finale de la Ligue des champions contre les Allemandes de Wolfsburg (0-1 à l’aller, 1-1 au retour).

Selon la même source, les joueuses ont été mises au courant il y a plusieurs semaines de son départ, et le reste du staff reste en place autour du nouveau numéro 1, Jocelyn Prêcheur.