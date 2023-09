Au moins, il n’y a pas besoin d’exercice avec des poids accrochés à la taille. Tout se fait naturellement. A cause des énormes bourrasques qui s’abattent sur l’Île-de-France depuis quelques jours, les joueurs du Paris Saint-Germain, ont trouvé un nouvel ennemi : le vent (et on ne parle pas des courants d’air laissés par les accélérations de Kylian Mbappé), très présent au nouveau centre d’entraînement, à Poissy (Yvelines).

Selon L’Equipe, « le site est très venteux et cela perturbe les entraînements ». D’après le quotidien sportif, ce n’est pas seulement la météo des derniers jours qui a permis de détecter le problème. Nasser Al-Khelaïfi avait ainsi pointé du doigt ce souci, tout comme le bruit qui provient de l’autoroute A13.

Des travaux, avec l’agencement de mobiliers, seraient prévus pour tenter de mettre fin à ces petits problèmes. Alors, qui de l’homme ou de la nature gagnera ce combat ?