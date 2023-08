Le club de football de Troyes vient de se séparer ce vendredi de son président exécutif Aymeric Magne, qui était en poste depuis mai 2021. « A la suite d’une réunion du conseil d’administration ce jour, l’ESTAC peut confirmer que le contrat de M. Aymeric Magne a été résilié avec effet immédiat », indique l’ESTAC sur son compte Twitter. Une décision qui intervient deux jours après une condamnation en appel pour violences conjugales concernant Aymeric Magne.

La cour d’appel de Reims a confirmé mercredi, selon France 3 Grand Est, la condamnation en première instance en mars d’Aymeric Magne à trois mois de prison avec sursis et 1.500 euros d’amende. « Forcément que ça a une incidence » sur la résiliation de son contrat, a confié une source proche du dossier ce vendredi.

Le Néerlandais Mattijs Manders aux commandes

Le conseil d’administration de l’ESTAC a officialisé dans la foulée, ce vendredi, la nomination de Mattijs Manders comme Directeur général du club. « Manders a occupé un poste similaire pour City Football Group en Chine au cours des cinq derniers mois », précise le communiqué du club relégué en Ligue 2 au printemps.

Mattijs Manders a également été Directeur général de deux clubs de football professionnels néerlandais, NAC Breda et Alles Door Oefening Den Haag. Et ce avant de diriger l’Eredivisie, la D1 néerlandaise, en tant que Directeur général là aussi. Nul doute que cette actualité va entraîner de sérieux remous au sein du club troyen, six jours après la reprise du championnat.