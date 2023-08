Chaque jour, tout au long de la Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande, 20 Minutes fait le point sur les faits marquants de la compétition. Ce jeudi, nous sommes à la veille des premiers quarts de finale de l’épreuve, à savoir Espagne - Pays-Bas (3 heures) et Japon - Suède (9h30). Même s’il n’y a pas de match, on a des choses à vous raconter : Selma Bacha révèle ainsi ses ambitions individuelles pour le futur et les Néerlandaises évoquent la « grande gueule » des Américaines, éliminées dès les huitièmes de finale de ce Mondial. On va aussi s’intéresser à Sam Kerr, la star de la sélection australienne, qui n’a pas encore pu se mettre en évidence dans la compétition, avant d’affronter les Bleues samedi (9 heures).

Selma Bacha rêve de Coupe du monde… et du Ballon d'or

On ne présente plus la numéro 13 de l’équipe de France, aux qualités techniques et de centre évidentes. La gauchère de 22 ans représente à la fois le présent et le futur des Bleues, déjà quarts de finaliste en Australie. Mais la Lyonnaise ne se contentera pas d’une bonne carrière. Dans un entretien publié ce jeudi par l’AFP (mais réalisé en juillet), Selma Bacha évoque ses objectifs collectifs et individuels. Spoiler alert, ils sont élevés.

« Collectivement, remporter la Coupe du monde, mais il y a beaucoup d’étapes avant tout ça, glissait-elle avant le début de la compétition. Et individuellement, faire partie des meilleures joueuses du monde. Malgré mon jeune âge, j’ai beaucoup d’objectifs… Le Ballon d'or un jour, retenez bien ça (rires) ! ». On retient, Selma. On retient.

« Les Américaines avaient une grande bouche »

On ne cache pas sa satisfaction de voir les Etats-Unis hors de la Coupe du monde féminine 2023 du côté des Pays-Bas. Non pas que les Oranje redoutaient spécialement les tenantes du titre, qu’elles avaient battues en phase de poules. Mais les Néerlandaises avaient un peu du mal avec l’arrogance américaine.

L’attaquante Lineth Beerensteyn s’est ainsi fait un plaisir de démonter les Etats-Unis en personne, ce jeudi en pleine conférence de presse : « Au moment où j’ai appris qu’elles étaient sorties, j’ai juste pensé "Yes ! Au revoir". Depuis le début du tournoi, elles avaient déjà des grandes bouches. Elles parlaient déjà de la finale. J’espère qu’elles tireront des leçons ». Donald Trump likes that.

Une Sam Kerr « effrayante » pour les Bleues ?

Le danger numéro un côté australien se nomme-t-il Sam Kerr, pour le choc contre la France samedi (9 heures) ? Attendue comme la star ultime de SON Mondial à domicile, l’attaquante de Chelsea est pour l’instant forcément frustrée, puisqu’elle était blessée au mollet dès le début de la compétition. Elle a enfin participé à un match lors de la fin du huitième de finale face au Danemark (2-0), ce qui a provoqué un sacré boucan dans le stade olympique de Sydney, où se trouvaient 75.000 supporteurs. Il paraît tentant pour les Matildas de lancer Sam Kerr comme titulaire samedi, vu à quel point elle représente une menace pour la défense adverse. « C’est un grand soulagement d’être de retour, annonce l’intéressée. Je pensais que j’étais un peu rouillée, mais non, je me sens très bien. »

Jusqu’au bout, Hervé Renard risque donc de ne pas savoir si Sam Kerr sera dans la zone de Wendie Renard et de Maëlle Lakrar ou pas. « Son retour est un énorme coup de pouce pour nous, insiste l’attaquante australienne Caitlin Foord. Pour les autres équipes, c’est plus effrayant qu’elle soit de retour et qu’elle joue de nouveau. » Car à 29 ans, Samantha Kerr compte 63 buts en 122 sélections ; et 29 buts en 38 matchs cette saison avec Chelsea. « Sam est la meilleure attaquante du monde », insiste sa coéquipière Emily van Egmond. Ce à quoi la latérale des Bleues… et des Blues Ève Périsset a répondu avec humour : « C’est qui Sam Kerr ? Non, c’est une joueuse qui fait de très bons appels en profondeur, c’est un régal de jouer avec elle pour ça. On connaît les qualités qu’elle a dans la surface, il ne lui faut pas 10.000 occasions pour marquer un but ». Ce ne serait pas si mal qu’elle ne soit pas encore apte à démarrer samedi finalement, n’est-ce pas ?