Mercato EN DIRECT : Le bras de fer Lens-Leipzig s’intensifie pour Openda… Suivez le marché des transferts en direct avec nous…

09h10 : Le nouveau président exécutif de l’OL sera Santiago Cucci

On savait que ça bougerait vite à tous les niveaux du côté de l’OL cet été, et on a la confirmation depuis jeudi du successeur de Jean-Michel Aulas comme président exécutif de l’Olympique Lyonnais. Il s’agit donc de Santiago Cucci, comme L’Equipe l’annonçait il y a quelques. A 53 ans, cet ex-chef exécutif de la marque Dockers lancée par Levi Strauss avait intégré la structure Eagle Football. Le Basque, qui résidait jusque-là à San Fransisco, a donc été choisi par John Textor et s’est récemment installé dans le centre-ville lyonnais. Son officialisation va se faire très bientôt du côté de l'OL.