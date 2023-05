Magnifique semaine pour Manchester City. Qualifiée pour la finale de la Ligue des champions après sa démonstration mercredi en demi-finale retour contre le Real Madrid (4-0), l'équipe de Pep Guardiola a décroché trois jours plus tard son troisième titre de champion d’Angleterre d’affilée, le cinquième en six ans. Et cela, sans jouer, mais grâce à la défaite samedi d’Arsenal contre Nottingham Forest (1-0).

Avec quatre points de retard et un seul match à jouer, les Gunners sont mathématiquement hors de portée de City qui a encore trois rencontres au programme, dont la réception de Chelsea dimanche.





Le but d'Awoniyi pour Nottingham Forest ⚽️😱



« Il faut regarder la réalité en face, aujourd’hui, on a offert un but et on n’a pas été assez bons pour briser leur défense. On aurait pu jouer pendant trois heures, on n’y serait toujours pas arrivé », a reconnu lucidement le coach Mikel Arteta après le match, au micro de Sky Sports.

Arsenal, un record qui fait mal

A la 19e minute, sur une passe en retrait hasardeuse de Martin Odegaard qui a pourtant connu une saison incroyable, Morgan Gibbs-White s’est enfoncé dans la moitié de camp adverse avant de décaler Taiwo Awoniyi qui a trompé Aaron Ramsdale avec l’aide du tacle désespéré de Gabriel (1-0). Grâce à ce succès, Nottingham Forest a assuré son maintien.

Assurés de finir deuxièmes et qualifiés pour la Ligue des champions qu’ils ont disputée pour la dernière fois en 2016-2017, les Londoniens seront partagés sur cet épilogue. En début de saison, pas grand monde n’aurait misé sur un tel parcours, mais après avoir passé 248 jours en tête du classement, plus que toute autre équipe anglaise qui n’a pas remporté le titre ensuite, les regrets sont forcément très présents.

« Un jour très triste » pour Arteta

« C’est un jour très triste, on a travaillé 11 mois avec cet objectif et on a été premier si longtemps. On a été à la lutte, mais ça n’a pas suffi. Maintenant il va falloir s’en remettre », a encore admis Arteta.

La série de 11 victoires consécutives en championnat réalisée par City depuis début mars, quand les Londoniens n’ont remporté que deux de leurs huit derniers matchs, a fait basculer le titre vers l’ogre mancunien emmené par sa machine à buts Erling Haaland.









Maintenant, la bande à Guardiola a rendez-vous avec l’histoire avec une finale de Coupe d’Angleterre le 3 juin contre Manchester United et surtout la finale de la Ligue des champions, une semaine après, face à l’Inter Milan à Istanbul. Un triplé leur permettrait d’égaler un exploit réalisé seulement en Angleterre par les Red Devils, époque Alex Ferguson, en 1999.