Florence Hardouin lancée dans une opération de réhabilitation. L’ancienne DG de la Fédération française de football, mise à pied le 11 janvier par le Comex à la demande de Noël Le Graët, puis licenciée le 24 février, a saisi les prud’hommes, fin mars pour obtenir la nullité de son licenciement. Elle réclame en outre la condamnation de la fédé au versement d’une somme proche des 2,5 millions d’euros

Surtout, et d’après une information du journal Le Monde, Florence Hardouin a déposé une plainte contre Le Graët pour « harcèlement sexuel et moral », après avoir été auditionné, le 18 avril, dans le cadre de l’enquête préliminaire ouverte contre l’ancien président de la 3F. Hardouin devrait par ailleurs être réentendue comme témoin au terme de l’enquête, dans le but de donner des informations complémentaires sur une possible implication d’autres dirigeants de la FFF.





« Propos rabaissants, humiliants et sexistes »

A propos de sa mise à pied, le 11 janvier, l’ancienne DG de la fédé estime qu’elle est en lien avec les propos qu’elle avait tenus la veille, lors de son audition par les inspecteurs de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR), qui se déroulait dans le cadre de l’audit diligenté par le ministère des Sports. Florence Hardouin y aurait dénoncé les « propos rabaissants, humiliants et sexistes [de NLG], insultes à caractère sexiste ou sexuel, réflexions répétées sur son physique, comportement inapproprié et intimidant souvent en lien avec une alcoolisation excessive, de multiples invitations à dîner plus que déplacées et des questions récurrentes sur sa vie intime et privée ». Ces assertions ont été démenties par Noël Le Graët