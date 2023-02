Encore une belle histoire de fail lors de la dernière journée du mercato, qui nous arrive cette fois de Barcelone. Après le vol de passeport à Bordeaux et les envois de mauvais documents à Paris, voici l’erreur informatique qui fait capoter un transfert pour… 18 secondes. C’est en tout cas ce qu’a assuré le directeur sportif du FC Barcelone Mateu Alemany, mercredi soir, au sujet du recrutement raté du latéral mexicain des Los Angeles Galaxy Julian Araujo.

« Nous ne sommes pas arrivés à temps à cause d’une erreur informatique, on est en train d’essayer de clarifier cela, a expliqué ce dernier au micro de Movistar +, avant le coup d’envoi du match entre le Barça et le Betis Séville. Il est probable que ce soit à cause du système, et comme ce sont 18 secondes, je ne sais pas ce que va faire la FIFA. »

Zéro recrue mais Gavi enfin inscrit

Alemany a ajouté que le jeune Julian Araujo « est un joueur qui devait venir renforcer le Barcelona Athletic », soit l’équipe réserve du Barça, entraînée par le Mexicain Rafa Marquez. Selon la presse espagnole, le joueur de Los Angeles Galaxy aurait pu servir à pallier le départ du latéral Hector Bellerin (transféré au Sporting Lisbonne).

Le Barça a refermé mardi soir son mercato hivernal et n’a enregistré aucun nouveau joueur. Il a seulement enregistré sa pépite Gavi, jusque-là listée avec l’équipe réserve, au sein de son équipe première. En plus de Bellerin, le club catalan a transféré l’attaquant Memphis Depay à l’Atlético Madrid.