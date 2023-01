Charly Loubet, ancien international et légende de l’OGC Nice, est mort

Réputé pour son incroyable dribble, international à 36 reprises et légende de l’OGC Nice, l’ancien footballeur français Charly Loubet est décédé lundi soir à l’âge de 77 ans, a-t-on appris auprès du club ce mardi. L’allier droit a disputé 343 matchs et inscrit 93 buts avec le maillot rouge et noir, ce qui fait de lui le troisième joueur à avoir porté le plus souvent les couleurs niçoises en compétition.

Après l’AS Cannes, Charly Loubet avait évolué une saison au Stade français avant de rejoindre l’OGC Nice en 1963. Il y est resté jusqu’en 1975, avec une coupure de deux saisons, entre 1969 et 1971, à l’Olympique de Marseille avec qui il a remporté un titre de champion de France. Il a enfin terminé sa carrière à Cannes avant de devenir entraîneur.

Un hommage lors de Nice-Ajaccio

« Joueur vif et virevoltant avec ce fameux crochet pied gauche qui le caractérisait tant, il était de ces anciens joueurs qui maintiennent la légende, porté par l’amour de ce beau maillot rouge et blanc dans toutes les circonstances, et qui ont contribué au palmarès du club », a réagi le maire LR de Cannes David Lisnard.





Un hommage lui sera rendu lors de la prochaine rencontre à domicile de l’OGC Nice, contre Ajaccio, le 10 février à l’Allianz Riviera, a indiqué le club niçois.