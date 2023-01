Dallas au plus haut sommet du soccer. Victime de chantage à propos d’une histoire de violences conjugales remontant à 1991, le sélectionneur des Etats-Unis Gregg Berhalter avait évoqué dans son long message où il reconnaissait les faits un « individu » cherchant à « provoquer la fin de [sa] collaboration avec US Soccer ». L’individu en question est en réalité Danielle Reyna, la mère du joueur Giovanni Reyna et femme de l’ancien capitaine de la sélection Claudio Reyna.

Cette dernière, relate The Athletic, était mécontente du traitement infligé à son fils par Gregg Berhalter pendant la Coupe du monde au Qatar, où il avait été peu à peu écarté de l’équipe. Elle a alors décidé de parler de cette vieille histoire au directeur sportif de la Fédération américaine, Earnie Stewart. Danielle Reyna en connaît bien les détails, puisqu’elle était la colocataire de Rosalind, la petite amie (puis épouse) de Berhalter. Les deux femmes étaient même coéquipières au sein de l’équipe de foot de l’Université de North Carolina. Quant à Claudio Reyna et Gregg Berhalter, ils ont été équipiers sous le maillot américain de 1994 à 2006.

L’avenir de Berhalter en question

« Pour le dire clairement, oui j’ai appelé Earnie Stewart le 11 décembre, juste après l’annonce de la nouvelle selon laquelle Gregg avait fait des déclarations négatives à propos de mon fils Gio lors d’une conférence de presse, a reconnu Danielle Reyna. Je connais Earnie depuis des années et je le considère comme un ami proche. Je voulais lui faire savoir que j’étais absolument indigné et dévasté que Gio ait été placé dans une position aussi terrible, et que je me sentais très personnellement trahi par les actions de quelqu’un que ma famille considérait comme un ami depuis des décennies. »

US Soccer a indiqué mercredi avoir ouvert une enquête sur cette affaire, et réfléchir à l’avenir de Gregg Berhalter à la tête de la sélection. En 2026, Etats-Unis coorganiseront la prochaine Coupe du monde avec le Mexique et le Canada.