FC Lorient - Stade de Reims EN DIRECT : Les Merlus perdent leur meilleur buteur

Venir au Moustoir n'est jamais un gage de plaisir pour les adversaires des Merlus cette saison, mais il l'est pour quiconque aime le football et le beau jeu, pour peu qu'on ne supporte pas l'équipe d'en face. Et encore... C'est donc avec un plaisir non dissimulé qu'on va se caler dans la canap cette aprem pour suivre ce match du FC Lorient face à Reims. D'autant qu'en cas de succès, les homme de Pep Le Bris peuvent mettre une jolie pression sur le PSG avant le Classique de dimanche face à l'OM.

>> Rendez-vous à 16h45 les copains/copines