Reims-OL EN DIRECT: Ito plante une superbe tête, l'OL dans le dur à Reims... Suivez le match avec nous

48e : Un changement côté OL, avec la sortie de Reine-Adelaïde, qui a connu une première période qu'on qualifiera de compliquée. Maxence Caqueret in.

46e : Tut tut, on est repartis à Auguste-Delaune.

45e+4 : MI-TEMPS. Reims mène au score, et c'est mérité. Les Rémois n'ont pas beaucoup le ballon mais ils savent quoi en faire quand ils le récupèrent, à la différence des Lyonnais, proche du néant dans la construction. A tout de suite pour la suite.

45e+2 : Rho Munetsi le gourmand, il fait un travail énorme pour récupérer le ballon dans les pieds de Lukeba mais après il tente un lob impossible extérieur du pied de 30m alors que Balogun était tout seul à gauche. Pas content d'ailleurs l'attaquant prêté par Arsenal, et on le comprend.

45e : « Samouraï »... : « Samouraï »...

3 - Junya Ito (Reims) n'est que le 3e joueur japonais à marquer un but dans toute l'histoire de la Ligue 1, après Daisuke Matsui (17 buts) et Hiroki Sakai (1 but). Samouraï. #SDROL pic.twitter.com/NLY6Iu6Xp8 — OptaJean (@OptaJean) August 28, 2022





43e : Vraiment pas mal ce Ito, débarqué de Genk cet été. Rapide, technique, il fait très mal à la défense de l'OL dans cette première période (au-delà de son but).

41e : Tellement poussives les combinaisons devant entre Lacazette et Toko. Ca manque de fluidité tout ça, et on parle pas de Tetê, transparent pour le moment.

38e : Outch le choc tête contre tête entre Gravillon et Tolisso. Ils ont pas l'air bien les deux... Oubliez pas le protocole commotion les gars si besoin.

36e : Quoi qu'il en soit, sacré avertissement pour les Lyonnais, qui vont devoir se bouger les fesses s'ils veulent revenir dans ce match parce que là y'a rien de rien dans le jeu.

33e : Ouais, c'est quand même compliqué de pas siffler là dessus, à mon avis...

32e : BALOGUN QUI VA CHERCHER LE PENO !! Mais l'arbitre ne dit rien !! Alors là je comprends pas trop, certes le Rémois laisse traîner le pied pour que Riou le touche mais ce serait pas le premier hein. Tout le monde proteste chez les locaux mais M. Stinat reste inflexible.

30e : Encore les Rémois qui passent par les côtés pour s'approcher du but de Riou. Ils ne savent plus où se mettre depuis 10 minutes les Lyonnais c'est fou.

27e : La sortie de Riou pour sauver la baraque !! Ils prennent l'eau là les Lyonnais, belle passe d'Ito dans la profondeur pour Balogun, heureusement que le gardien lyonnais était attentif.

25e : On revoit le but au ralenti, franchement cette tête est magnifique. Et le centre de Busi aussi bien sûr, sinon la tête n'aurait pas existé.

24e : LE BUT D'ITO POUR REIMS !! Superbe détente pour claquer cette tête, Riou n'a rien pu faire. Comment on dit l'hélicoptère en japonais ?

22e : Lopy qui met trois Lyonnais dans le vent sur son seul contrôle. C'est ça qu'on aime.

20e : Le match est un peu en train de tourner là. Ca fait trois situations pour les Rémois en cinq minutes, l'OL perd le fil.

17e : Popopo la grosse occase lààààà pour Reims, Lubeka revient au dernier moment pour empêcher Doumbia de frapper c'était chauuud !!

15e : Les Rémois commencent à sortir un peu, là c'est Ito qui a un bon ballon à jouer sur le côté droit. Repoussé par la défense lyonnaise.

13e : Et il tente même des frappes de 30 mètres Lepenant... A ce rythme Caqueret il va avoir du mal à reprendre sa place non ?

10e : Petit point mercato, Moussa Dembélé a refusé toutes les offres qui se présentaient à lui, selon Canal. Il a décidé de rester pour sa dernière année de contrat. En même temps l'OL pourrait bien en avoir besoin si Lacaz a un petit coup de mou.

8e : Attention quand même à ne pas tomber dans la facilité, la relance de Lukeba là elle était bien moisie et en face ça peut aller très vite vers l'avant.

7e : Le gegen pressing lyonnais les ptits potes, c'est quelque chose. Les Rémois sous respirateur en ce début de match.

4e : Ok donc l'OL a décidé de jouer tout seul. On doit être à 99-1 au niveau de la possession sur ces premières minutes. Et le petit Lepenant fait déjà la loi.

2e : L'OL déjà à l'offensive, avec Gusto en débordement qui centre fort devant le but. C'est repoussé par la défense rémoise.

1ère : GOOOO pour le match !

17h00 : L'OL serait bien inspiré d'enchaîner une troisième victoire cet aprem, parce que devant ça file. Lens et l'OM, qui vient de gifler Nice (0-3), sont déjà à 10 points, et le PSG joue ce soir. Faut pas traîner en route.

16h58 : Et pour les Rémois, la révélation Balogun est là, bien sûr. : Et pour les Rémois, la révélation Balogun est là, bien sûr.

🔍 𝗟𝗲 𝟭𝟭 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 𝗿𝗲́𝗺𝗼𝗶𝘀 pour affronter l'@OL ⤵️ #SDROL #GoSDR pic.twitter.com/fF12tLQ8pY — Stade de Reims (@StadeDeReims) August 28, 2022





16h56 : Sans plus attendre, les compos des deux équipes. Pas de surprise côté OL avec le trio Toko-Lacaz-Tetê devant. : Sans plus attendre, les compos des deux équipes. Pas de surprise côté OL avec le trio Toko-Lacaz-Tetê devant.

Notre XI de départ pour affronter le Stade de Reims ! 🦁🔴🔵#SDROL pic.twitter.com/QLQ2UPCbxo — Olympique Lyonnais (@OL) August 28, 2022





16h52 : Terminé à Nice, j'arrive tout de suite !

16h39 : Yo tout le monde ! Un petit passage par ici pour vous dire que j'arrive juste après la fin du match entre Nice et l'OM. On entre dans les 10 dernières minutes.