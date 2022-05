Et si les supporteurs lyonnais avaient enfin le droit à un peu de bonheur, au bout d’une saison cauchemardesque ? Au lendemain d'un match des Héros ayant replongé plus de 20.000 personnes dans la plus grosse émotion de leur vie au stade, à savoir le premier sacre en Ligue 1 de l'OL il y a tout juste 20 ans, le club vient d’officialiser ce mercredi une signature extrêmement attendue.

𝗟𝘆𝗼𝗻𝗻𝗮𝗶𝘀 𝗱𝗲𝗽𝘂𝗶𝘀 𝘀𝗲𝘀 𝟭𝟭 𝗮𝗻𝘀 𝗲𝘁 𝗲𝗻𝗰𝗼𝗿𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗼𝗻𝗴𝘁𝗲𝗺𝗽𝘀 🦁🔴🔵#Caqueret2026 #MadeInOL pic.twitter.com/z1J42kFoqO — Olympique Lyonnais (@OL) May 11, 2022

Il s’agit en effet de la prolongation de Maxence Caqueret. Très précieux cette saison, le milieu de terrain était sur le point d’entrer dans sa dernière année de contrat, ce qui en faisait un dossier prioritaire à gérer pour le trio Aulas-Ponsot-Cheyrou.

L’OL explique qu’il était « sollicité par de nombreux clubs »

L’Olympique Lyonnais a donc obtenu la prolongation, jusqu’en juin 2026, de son joueur de 22 ans, quasiment le seul à avoir été régulier cette saison avec le très prometteur Castello Lukeba (19 ans). Maxence Caqueret qui a intégré le centre de formation de l’OL en 2011, dans la catégorie U11, a toujours tenu un rôle de leader, étant même capitaine dans chacune des catégories jeunes. Nul doute que le brassard de l’équipe professionnelle lyonnaise pourrait prochainement arriver aussi sur le bras de l’international espoirs (13 sélections et 2 buts).

Pro à Lyon depuis décembre 2018, Maxence Caqueret a déjà disputé 88 matchs avec l’OL, dont 37 cette saison sous les ordres de Peter Bosz, qui a rapidement fait de lui son taulier au milieu. Dans son communiqué, l’Olympique Lyonnais annonce « se réjouir du choix de Maxence Caqueret, sollicité par de nombreux clubs, qui a souhaité s’inscrire dans la durée avec son club formateur afin de franchir un nouveau palier ». Comme souvent tout en sobriété, Jean-Michel Aulas a commencé ce mercredi la conférence de presse en le présentant comme « le meilleur espoir mondial du football ». Ni plus, ni moins.