Trois petites journées et les rêves les plus fous sont encore permis. A la lutte pour son maintien en Ligue 1 la saison passée, le RC Strasbourg joue cette année dans la cour des grands. L’équipe alsacienne coachée par Julien Stéphan pourrait accrocher une des cinq, peut-être six, premières places du championnat. Et donc disputer une coupe d'Europe la saison prochaine !

Mais depuis la défaite à Lille il y a une dizaine de jours (0-1) et le nul héroïque face au PSG (3-3), le Racing tremble un peu. Actuel 6e, il a vu Lyon (7e) revenir à deux points, comme Lens. Devant, Nice (5e) est à trois longueurs, alors que les quatre premières places semblent désormais inatteignables.

Où va finir le club strasbourgeois ? Est-ce que ne pas jouer une coupe d'Europe serait une déception quand on se souvient de la saison dernière galère ? Votre avis nous intéresse et servira à la rédaction d’un article.