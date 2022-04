On n’est pas spécialiste en parfumerie mais ça ne sent quand même pas très bon pour Hatem Ben Arfa au Losc. Après le triste match nul des Lillois contre Bordeaux à domicile, samedi, l’ex-enfant terrible du football français s’est en effet retrouvé au cœur d’une affaire qui pourrait bien sonner le glas de sa (courte) carrière dans le Nord.

Selon L’Equipe, l’ancien Parisien aurait eu un vif échange avec son coéquipier Tiago Djalo, avant que cela ne « vire à l’altercation » et que l’un des adjoints de Jocelyn Gourvennec n’intervienne pour calmer le jeu, en vain.

Ben Arfa, neuf matchs avant le placard ?

Ce fut alors au tour de l’entraîneur breton de sortir de son bureau pour tenter de raisonner les deux hommes, sans grande réussite là non plus. Selon Téléfoot, Ben Arfa aurait même eu des mots très durs à l’encontre de son coach, poussant la direction lilloise, qui soit se réunir en début de semaine, à envisager de lourdes sanctions contre lui.

Toujours selon nos confrères de L’Equipe, celui-ci pourrait ne plus reporter le maillot du Losc d’ici à la fin de la saison. Si cela devait arriver, il aurait alors disputé en tout et pour tout neuf bouts de matchs depuis son arrivée chez les Dogues en janvier dernier (sept en L1, deux en C1). Après deux piges ratées, du côté de Valladolid et des Girondins de Bordeaux, Ben Arfa (35 ans) connaît décidément une fin de carrière compliquée.