L’accouchement est décidément bien compliqué ! Mais il n’a jamais été aussi près de se conclure. Après des semaines de négociations, l’attaquant du Stade Rennais Mbaye Niang n’est plus très loin de rejoindre les Girondins de Bordeaux. Un accord aurait même été trouvé entre les deux clubs selon le compte Twitter Girondinfos. De leurs côtés, le Sénégalais et les Marine et Blanc n’ont toujours pas trouvé d’accord à cette heure mais cela pourrait « arriver ce soir ou jeudi matin », glisse un proche du dossier à 20 Minutes.

A Bordeaux, c’est le big boss en personne Gérard Lopez qui a décidé de mettre les mains dans le cambouis depuis plusieurs jours pour régler ce dossier épineux. Le président bordelais veut à tout prix faire venir le joueur. Il s’est entretenu avec l’attaquant en ce début de semaine. Il peut aussi compter sur le lobbying de Benoit Costil dans ce dossier. Le gardien bordelais connaît très bien le buteur sénégalais (tous les deux passés par le centre de formation de Caen) et il est persuadé que Mbaye Niang peut beaucoup apporter aux Girondins.

🔴⚽️Les @girondins ne lâchent pas @MBaye9Niang et surtout pas Gérard Lopez. Le président bordelais s'implique beaucoup dans ce dossier. L'attaquant sénégalais est sa priorité mais les propositions girondines ne sont pas satisfaisantes pour l'instant. #Bordeaux #Girondins #FCGB pic.twitter.com/BBbAdPq8Y2 — Clement Carpentier (@clementcarpet) September 20, 2021

Saint-Etienne retente sa chance

Mais attention dans ce dossier, on n’est pas à un rebondissement près. L’AS Saint-Etienne est en effet rentré dans la danse ces dernières heures. Les Verts, qui avaient déjà tenté le coup en octobre dernier, retentent donc leur chance. Que ce soit l’actuelle direction ou le potentiel repreneur du club, tous veulent faire venir le joueur. L’ASSE a donc pris contact avec le Stade Rennais. Mais pour l’instant, la priorité absolue du joueur reste les Girondins de Bordeaux. Il a d’ailleurs repoussé une offre de Nantes lors de ce mois de septembre. Reste à connaître la position du club breton vis-à-vis de ce nouveau prétendant.