Au moins, ils n’ont pas fait n’importe quoi dans les dix dernières minutes. Voilà l’un des rares points positifs de la soirée des Bleus, hier à Strasbourg. Bougés, menés au score puis à dix contre onze pendant quarante-cinq minutes, ils ont juste obtenu le nul contre la Bosnie-Herzégovine (1-1). Un résultat ni rassurant ni requinquant deux mois après le cauchemar vécu en fin de match face à la Suisse à l’Euro.

Cohésion, où es-tu passée ?

OK, il manquait des habituels titulaires (Kanté, Hernandez, Pavard et Rabiot). D’accord, cette période de rentrée est rarement propice aux grandes performances. Mais tout ceci n’excuse pas tout du match des Bleus. L’équipe qui était encore capable de tenir un siège allemand mi-juin (1-0) se fendille au moindre vent contraire. En Alsace, c’est Dzeko qui a profité d’une passe ratée de Lemar au milieu pour aller battre Lloris d’une frappe croisée (0-1, 36e). Griezmann, d’un but du… dos (1-1, 39e) a ensuite cru remettre les siens d’aplomb. Ça aurait été trop simple. Juste après la pause (50e), Koundé, aussi inutilement que maladroitement, voyait rouge après un vilain tacle. En infériorité numérique, pas facile pour les hommes de Didier Deschamps d’étaler leur supériorité. Surtout quand elle semble avoir disparu en même temps que leurs illusions de l’Euro.

Un trio sans mordant, des jokers poussifs

Le fameux trident Benzema-Mbappé-Griezmann n’a pas fait mal à grand monde hier soir. Il y a bien eu quelques belles combinaisons, des frissons… mais aucun filet qui tremble. Seulement le poteau, fracassé par la fusée de Bondy (27e). Benz’, lui, a vu sa frappe contrée alors qu’elle prenait la bonne direction (13e). Sinon ? Grizou a encore fluidifié tout ce qu’il pouvait, défendu, relancé, taclé. Mais tout ça, ça ne permet malheureusement pas de mettre des buts. Il faut dire aussi que le fameux trio n’a pas été aidé par des habituels remplaçants pas au niveau. Lemar a quasiment tout raté, comme Koundé, alors que Veretout ne s’est pas signalé. Seul Tchouaméni, entré après la pause, a répondu aux attentes.

Le Qatar attendra

L’Ukraine accrochée au Kazakhstan (2-2) hier après-midi, les Bleus pouvaient prendre le large en tête de leur groupe de leur groupe de qualification au Mondial qatari 2022. Raté. Les joueurs de Didier Deschamps auront l’occasion de se rattraper samedi à Kiev, pour quasi boucler l’affaire.