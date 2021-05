Marco Verratti s'est chauffé avec l'arbitre en fin de rencontre mercredi. — Paul ELLIS / AFP

Difficile de dire si la gravité des accusations entraînera une réponse des autorités du football européen mais ce qui est sûr, c’est que les Parisiens étaient très remontés contre l’arbitre, mercredi soir, après l’élimination en demi-finale de Ligue des champions contre City. Invité à s’exprimer au micro de RMC Sport, Ander Herrera a terminé son analyse du match en accusant Björn Kuipers de propos plus que déplacés.

« L’arbitre a dit " Fuck off " à Paredes… On parle de respect mais si on dit ça [les joueurs], c’est trois ou quatre matchs de suspension », a déclaré le milieu espagnol, vite rejoint par son coéquipier Marco Verratti. « Moi aussi, il m’a dit « Fuck you », deux fois, a affirmé l’Italien. Si je dis : « Fuck you », je prends dix matchs ». A l’heure où l’on écrit ces lignes, aucune image corroborant ces accusations n’a pu être retrouvée dans les bobines du diffuseur français RMC Sport.